Dia dos Pais: na pandemia, eles estão aprendendo a driblar os desafios

Saiba como conciliar home office com a paternidade em tempos de isolamento social

Da Agência Educa Mais Brasil

Com as aulas presenciais suspensas em virtude da pandemia em todo o Brasil, muitos pais tiveram que aumentar a função para também auxiliar os filhos nas tarefas escolares. Com o isolamento social e as demandas crescentes do home office, eles estão tendo que aprender a dividir a atenção com as crianças em casa. Para o engenheiro Nixon Carvalho, 45 anos, pai do Tiago e do Felipe, de 7 e 9 anos, o papel de pai professor vai além das fórmulas matemáticas ou regras gramaticais. Através de bons exemplos, o pai deve contribuir para a formação do caráter de seus filhos. Esse é um dos principais desafios da paternidade para o Nixon.

“Tem um esforço grande de formar homens, falando no meu caso, já que sou pai de meninos. Homens que terão responsabilidade e serão cuidadosos com a esposa, filhos e a sociedade. Formar homens que serão decentes no trabalho, que vão olhar para o que têm no serviço e respeitarão a empresa, fazendo o seu melhor”, defende Nixon.

Em sua vivência enquanto pai, o engenheiro acredita que esse papel não deve ser somente delegado às escolas, mas dividido com as famílias. “A formação do caráter das crianças vem do pai e da mãe. Não podemos, na minha opinião, deixar que isso seja de responsabilidade da escola, que deve exercer o papel acadêmico”, completa Nixon.

Na visão do psicólogo Iarodi Bezerra, o momento é desafiador, mas traz possibilidade de ganhos para as famílias. Coisas boas também estão acontecendo nesta pandemia. Mesmo à distância, os pais estão tendo que se aproximar mais da escola, dos professores e dos filhos.

“Fazer tarefas domésticas em parceria, cozinhar juntos, cantar, dançar, ver filmes, ler histórias, brincar ou, simplesmente, compartilhar e refletir sobre as angústias deste isolamento são aprendizados importantes para todos”, conclui Bezerra.