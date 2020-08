Michelle Bolsonaro recebeu R$ 72 mil em 21 cheques de Queiroz, diz revista

Dados contrariam a versão oficial da família presidencial, que nega envolvimento com o esquema de rachadinha

Da Rede Brasil Atual

A primeira-dama Michelle Bolsonaro teria recebido 21 depósitos em cheques do ex-assessor Fabrício Queiroz. Os pagamentos ocorreram entre 2011 e 2018, e totalizaram R$ 72 mil. As informações são do repórter Fábio Serapião, publicadas na revista Crusoé, que teve acesso à quebra do sigilo bancário do amigo íntimo da família.

Esses dados contrariam a versão oficial da família presidencial, que nega envolvimento com o esquema de rachadinha comandado pelo ex-policial militar. De acordo com as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), Queiroz ficava com parte dos salários dos funcionários do gabinete do então deputado e hoje senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

A matéria publicada nesta sexta-feira (7) relata que Queiroz recebeu R$ 6,2 milhões em suas contas entre 2007 e 2018. Desse montante, R$ 1,6 milhão seriam salários recebidos como PM e como assessor na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No entanto, outros R$ 2 milhões teriam vindo de 483 depósitos de servidores do gabinete de Flávio. Outros R$ 900 mil foram depositados em dinheiro, sem identificação do depositante.

Histórico de Queiroz