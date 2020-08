Mutirão para castração de animais domésticos será realizado em outubro

Etapas consecutivas ocorrerão em novembro e dezembro

Da Redação

A campanha do Mutirão de Castração de animais acontecerá entre os dias 2 e 23 de outubro. As etapas consecutivas ocorrerão nos meses de novembro e dezembro.

Os inscritos serão informados individualmente sobre o dia, horário e local para levarem seus animais onde serão realizadas as cirurgias. Vale lembrar que as datas divulgadas para a vinda do “Castramóvel” à cidade eram entre os meses de abril a julho de 2020, porém, devido à pandemia, foi necessário o seu adiamento.

Os interessados em castrar o seu animal de forma gratuita pela Prefeitura Municipal e que ainda não se cadastraram podem entrar em contato pelo telefone 3841-4403 e deixar o nome na lista de espera, sendo chamados conforme desistência dos já cadastrados.