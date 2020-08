Mutirão realiza mais de mil testes de Covid-19

O índice de positividade foi de 1,86%

Na 4ª Ação Ampliada de Diagnóstico da COVID-19, deste sábado (08), realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, foram contabilizados 19 casos positivos, dos quais 16 eram sintomáticos. No total foram 1021 testes realizados, sendo 1002 negativos para a doença. O índice de positividade foi de 1,86%.

O evento ocorreu das 8h às 17h no Recinto de Exposições Mello Moraes, com o trabalho de 310 funcionários. As testagens foram destinadas a mototaxistas, motoboys/girls, taxistas e motoristas de aplicativos, tanto sintomáticos como assintomáticos.

Os motoristas foram selecionados para receber os testes devido a grande circulação deste público alvo no município, além do contato com diversas pessoas. O Secretário de Saúde aponta que esta é mais uma ação importante para o combate a pandemia. “Vamos fazer o diagnóstico precoce daqueles que estão infectados e realizar o afastamento dessas pessoas”, explica.

Diferente das outras ações, os interessados se inscreveram previamente pelo site e fizeram o agendamento de horário, garantindo o fluxo contínuo dos veículos e a inexistência de fila de espera.

O Prefeito Gazzetta relata que serão realizadas outras ações nas próximas semanas, posto que todas as cidades do mundo que fizeram testagem na população tiveram resultados muito mais eficientes no combate à pandemia. “Bauru é um exemplo disso, haja vista nossa baixa letalidade. Bauru é a 3ª cidade no Estado com o menor número de óbitos entre as cidades de 300 e 500 mil habitados”, ressalta.

O Fundo Social de Solidariedade esteve presente no evento realizando a entrega de máscaras gratuitamente. A prefeitura também contou com a colaboração da Emdurb, Polícia Militar, Associação Rural do Centro Oeste Paulista (ARCO), DAE, além das Secretarias do Meio Ambiente, Agricultura e Cultura.