Novo empreendimento residencial gerará 800 empregos diretos em Botucatu

Da Redação

O novo empreendimento residencial anunciado esta semana na região do distrito de Rubião Júnior, em Botucatu, gerará 800 empregos diretos. É o que prevê o prefeito Mário Pardini, após assinatura do protocolo de intenções com a empreiteira responsável pela viabilização do projeto.

Ainda sem previsão de início, o novo residencial contará com 1100 novas unidades habitacionais. Segundo postou o prefeito, a empresa deverá da como contrapartida, a mão de obra e material para um novo posto de saúde no Lavapés, e também investirá na doação de grama sintética para um Estádio de Futebol no Lavapés, com campo oficial. Além disso, doará uma área em Rubião Júnior, ao lado do novo empreendimento, para a construção de um Parque Municipal, semelhante ao que existe hoje no Jardim Paraíso.

O residencial Vida Nova, em construção no mesmo distrito, gerou diretamente 700 empregos diretos para sua viabilização, com investimento estimado de R$ 35 milhões. Estão em construção 742 unidades habitacionais.