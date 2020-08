Partida entre Goiás e São Paulo é adiada após dez jogadores com Covid-19

Adiamento deve-se a confirmação de dez casos de Covid-19 no Goiás

Do GE

O jogo entre Goiás e São Paulo, pela primeira rodada da Série A, está oficialmente adiado pela CBF e terá de ser realizado em outra data. Após muita espera nos momentos que antecederam o horário da partida, o pedido do time esmeraldino no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que o jogo não acontecesse foi acatado.

Somente na manhã deste domingo, o laboratório responsável pela realização dos testes de Covid-19 no elenco do Goiás divulgou os resultados dos exames, que apontaram 10 jogadores infectados no clube goiano.

O São Paulo chegou a entrar em campo, porém, foi informado pela equipe de arbitragem que não haveria partida. Os novos jogadores convocados às pressas pelo Goiás não passaram pelos testes de Covid-19.

Em nota (confira a íntegra abaixo), o hospital Albert Einstein, parceiro da CBF na realização dos testes, confirmou que houve falha técnica na coleta das amostras de Goiás e Vila Nova, que estreou pela Série C no último sábado – um caso de Covid-19 no elenco do Vila foi revelado somente após a viagem da delegação para Manaus.

Assim que soube do resultado dos testes, a diretoria do Goiás correu contra o tempo para realizar novos testes em todos os jogadores. Ao todo, 23 se concentraram para a partida e, dos 10 contaminados, oito seriam titulares neste domingo.

Inicialmente, o Goiás estava disposto a entrar em campo desde que o técnico Ney Franco pudesse relacionar um mínimo considerável de jogadores. No entanto, sem os novos resultados e sem uma posição da CBF o departamento jurídico do Verdão entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo o cancelamento da partida.