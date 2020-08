Aposentado faz trabalho voluntário e entrega brinquedos feitos de recicláveis a pacientes com câncer em hospital de Botucatu

Trabalho foi entregue a pacientes do setor de oncologia do Hospital Estadual de Botucatu

Da Redação

João Abel de Carvalho tem 91 anos e sempre exerceu a criatividade e a solidariedade como missões de vida. Para se reinventar depois de longos anos de trabalho, este fiscal de renda, advogado e professor transforma materiais que estariam na lata do lixo em preciosidades que vão parar nas mãos de muitas pessoas.

Tampinhas de suco, leite e água, pote de iogurte, sobras de panos – desprezados por muitos – quando reciclados e costurados por suas habilidosas mãos, tornam-se palhacinhos que trazem alegria a pequenos e grandes em meio às lutas diárias de cada um.

Parte deste material foi doado na manhã desta segunda-feira, 10 de agosto, a pacientes do Ambulatório de Oncologia do Hospital Estadual Botucatu, administrado pelo Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

Orgulhoso do trabalho voluntário e da dedicação em plantar sorrisos e esperança, Carvalho ressalta que “esse é o presente que quer”. “O sorriso, o gesto de uma criança recebendo o palhacinho, é a coisa mais linda que tem – mas sempre lavando as mãos antes, ainda mais com essa situação crítica que vivemos. Se precisar de mais, eu estou às ordens. Para transmitir uma bondade e receber um sorriso de criança, tem mais palhacinhos prontos”, salientou.