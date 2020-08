Avaré: vacinação contra sarampo vai até 31 de agosto

Proposta é intensificar a imunização na população de 6 meses a 29 anos

Da Redação

A Secretaria Municipal da Saúde informa o início da segunda fase da Campanha de Vacinação contra o Sarampo.

A proposta é intensificar a imunização na população de 6 meses a 29 anos. Munícipes entre 30 a 49 anos também vão receber a dose.

Locais

A vacinação segue até 31 de agosto em todas as salas de vacina do município, das 7h30 às 11 horas e das 13 às 15 horas. É preciso levar o cartão SUS e Carteira de Vacina. Confira as unidades abaixo.

UBS Bairro Alto (Rua Minas Gerais, nº 2147)

UBS Brabância (Praça Armando Paula Assis, s/n)

UBS Bonsucesso (Rua Musa, nº 2654)

UBS Vera Cruz (Rua Dona Carmem Dias Faria, nº 924-1018)

ESF VI “Flávio Celso Negrão” (Avenida Getúlio Vargas, s/n°, Vila Operária)

ESF VII “João Carvalho”(Rua Saul Bertolaccini, s/n°, Santa Elizabeth)

ESF IX “Roberto M. Felisberto” (Rua Delfina Lopes Peres, s/n°, Mário Emílio Bannwart)