Botucatu: idosa que morreu de Covid-19 era moradora de Residência Terapêutica Municipal

Botucatu conta com três Residências Terapêuticas

Do Leia Notícias

A idosa de 81 anos, que teve sua morte por Covid-19 confirmada nesta segunda-feira, 10, pelo Hospital das Clínicas de Botucatu, era moradora da Residência Terapêutica (RT) da Prefeitura, que teve surto de Covid confirmado na semana passada.

De acordo com a Prefeitura, a idosa foi única que precisou ser internada entres os moradores da RT 1, sob gestão da Organização Social de Saúde Pirangi, localizada na Rua Dr. Costa Leite, no Centro da Cidade. Outros 4 moradores – com idades entre 40 e 70 anos – também foram infectados e estão na própria casa de saúde, sendo acompanhados por profissionais. Outros 3 moradores, que testaram negativo, foram colocados em outra residência.

Porém, como os moradores da RT1 que testaram positivo para Covid-19 são dependentes e necessitam de assistência de cuidadores 24 horas, os funcionários não serão afastados, mas seguirão todos os protocolos de prevenção e uso de EPI, conforme normas técnicas.

Botucatu conta com três Residências Terapêuticas e um total de 38 funcionários, que atendem as três casas. Todos os moradores das outras duas unidades e os funcionários foram testados e o resultado de todos deu negativo.

Surto no Cantídio

A Prefeitura de Botucatu divulgou nesta segunda-feira, 10, um novo surto de Covid-19 em uma unidade de Saúde da Cidade.

De acordo com o Boletim enviado nesta segunda, uma Residência Terapêutica no Hospital Cantídio de Moura Campos teve oito moradores confirmados com o novo coronavírus, além deles, um funcionário também testou positivo para a doença.

A Prefeitura informa que todos estão sendo acompanhados e não há ninguém em estado grave, até o momento.

Até o momento Botucatu conta com 1.445 casos confirmados de Covid-19. São 28 mortes, 12 pacientes internados nos hospitais da Cidade, 333 em quarentena domiciliar e 1.072 recuperados.