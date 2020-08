Botucatu: taxista e caminhonete se envolvem em acidente em cruzamento com novo semáforo na Major Matheus

Não houve vítimas, apenas danos materiais

Do Leia Notícias

Em apenas 10 dias de funcionamento do semáforo instalado entre as ruas Major Matheus e Milton Meris Jaqueta, na Vila dos Lavradores, em Botucatu, ocorreu o primeiro acidente de trânsito no local.

Na tarde desta segunda-feira, 10, um taxista, que descia a Rua Major Mathes, bateu em uma caminhonete, que cruzava a Rua Major Matheus pela Milton Meris Jaqueta.

De acordo com informações, não houve vítimas, apenas danos materiais.