Botucatu tem 33 novos casos de Covid-19 e total vai a 1445

Na atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta segunda-feira, 10 de agosto, Botucatu registrou 33 novos casos de Covid-19. Com isso, o total desde o início da Pandemia chega a 1445.

Conforme o boletim oficial do município, há doze botucatuenses internados em unidades hospitalares para tratamento do novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva no Hospital das Clínicas é de 66% (20 das 30 vagas em uso).

Além disso, 333 pessoas moradoras da Cidade estão em isolamento doméstico para tratamento dos sintomas de síndrome gripal.

Com mais um óbito registrado nesta segunda-feira, 10, chegam a 28 as mortes pela doença em Botucatu.

Já recuperados somam 1072, representando 74,18% dos casos totais registrados desde o início da pandemia.