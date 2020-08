Botucatu tem surto de Covid-19 em residências terapêuticas no Hospital Cantídio

Oito moradores e um funcionário foram contaminados com a doença

Do Leia Notícias

A Prefeitura de Botucatu divulgou nesta segunda-feira, 10, um novo surto de Covid-19 em uma unidade de Saúde da Cidade.

De acordo com o Boletim enviado nesta segunda, uma Residência Terapêutica no Hospital Cantídio de Moura Campos teve oito moradores confirmados com o novo coronavírus, além deles, um funcionário também testou positivo para a doença.

A Prefeitura informa que todos estão sendo acompanhados e não há ninguém em estado grave, até o momento.

Este é o segundo surto de Covid em residências terapêuticas da cidade em poucos dias. Na última semana foi divulgado um na RT 1, da Prefeitura, sob gestão da Pirangi, localizada na Rua Dr. Costa Leite, no centro de Botucatu. Uma idosa de 81 anos faleceu por Covid-19 e outros quatro moradores estão com sintomas leves.