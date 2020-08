Câmara de Botucatu entrega diploma de reconhecimento a doadoras de leite humano

Da Redação

Nesta segunda-feira, 10 de agosto, mulheres indicadas pelo Banco de Leite Humano Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu receberam o diploma “Doadora de Leite Humano”, homenagem instituída na Câmara Municipal por meio da Resolução nº 360/2018 e, este ano, definida pelo Decreto Legislativo nº 361/2020.

O diploma reconhece o valor da prática da doação do leite humano, que é essencial para salvar vidas de bebês em situação crítica, em especial os que se encontram na UTI pré-natal do HC.

A Resolução estabelece que a entrega do diploma aconteça em ato solene no mês de maio. No entanto, devido à pandemia de coronavírus, a homenagem precisou ser adiada e, por fim, os diplomas foram enviados via ofício no Agosto Dourado, mês em que se realizam campanhas sobre o aleitamento materno.

Foram homenageadas Viviana Goto Puttini, Letícia de Oliveira Ferreira Alves e Luciane Gabriela Rizzo.