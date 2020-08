Cury inicia estudos para criação da Região Administrativa de Botucatu

Projeto de lei deve ser concluído já nos próximos dias

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury inicia essa semana articulação e construção de um texto para criação da 17ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, composta pelas cidades pertencentes às regiões de Avaré e Botucatu.

“O objetivo principal é fortalecer politicamente nossa região, para que tenha um olhar mais atencioso por parte do Governo de São Paulo e a gente consiga trazer novos investimentos para o desenvolvimento de diversas áreas nesses municípios”, disse o parlamentar.

De acordo com Cury, esse passo é fundamental para que a estrutura do serviço público seja eficiente e atenda as demandas das pessoas. “Queremos aproximar o Governo do Estado com a população, e através da implantação da Região Administrativa de Botucatu, o acesso aos serviços será facilitado, com resolução rápida daquilo que a população precisa. O sucesso desse projeto garante a manutenção de Regionais já existentes e a retomada de outras frentes, como o Departamento Regional de Saúde, escritório do CDHU, posto fiscal de atendimento da Secretaria da Fazenda e o escritório de planejamento, ligado atualmente à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional”, explicou.

Ainda segundo o deputado, o projeto de lei deve ser concluído já nos próximos dias. “Estamos agilizando tudo o que precisa ser feito para que o texto esteja pronto e assim, o quanto antes, possa ser pautado para discussão na Assembleia Legislativa. Caso haja a aprovação em plenário pelos demais colegas deputados, começamos a gestão e interlocução para que o governador sancione a lei, criando assim a Região Administrativa de Botucatu, que será a 17ª do Estado”, completou.