Educação a distância: quais cursos podem ser feitos na modalidade?

Na modalidade, o contato com o conteúdo do curso, os professores, colegas de turma e coordenadores é feito em plataforma virtual

Da Agência Educa Mais Brasil

Escolher um curso ofertado na modalidade a distância muitas vezes é opção para quem deseja pagar menos – visto que os custos da manutenção são menores – ou adequar os estudos à rotina do dia a dia, já que nesse formato o aluno pode estudar quando e onde quiser.

Na modalidade, o contato com o conteúdo do curso, os professores, colegas de turma e coordenadores é feito em plataforma virtual, bem como os fóruns para a comunicação com os outros estudantes. Provas, exames e estágios são realizados presencialmente, em alguns casos, variando de acordo com as diretrizes da instituição.

Entre os tipos de cursos ofertados na modalidade EAD, estão: Ensino Técnico, Graduação, Pós-graduação e Cursos Livres. Quem deseja fazer um curso EAD, pode escolher entre as mais diferentes áreas de atuação. Entre as principais, destacamos:

Administração

Ciências Contábeis

Comunicação

Design

Educação

Gastronomia

Gestão Ambiental

Gestão de RH

Gestão Pública

Gestão Hospitalar

História

Língua Portuguesa

Logística

Pedagogia

Marketing

Serviço Social

Graduações que não podem ser feitas online

Ainda que o número de cursos oferecidos na modalidade EAD cresça a cada momento, ainda existem algumas formações que não contam com esse formato de ensino. Esses cursos requerem a vivência do aluno com os objetos de estudo e, por essa razão, ainda não podem ser oferecidos na modalidade EAD. Porém, a expectativa é que, com o avanço da tecnologia, não existam mais restrições práticas e até mesmo teóricas para que todos os cursos de graduação possam ser realizados pela internet, no ensino a distância.

Entre eles, destaca-se: