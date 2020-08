Ex-diretor da Medicina de Botucatu, Pasqual Barretti confirma candidatura à reitoria da Unesp

Da Redação

A Comissão Eleitoral Central (CEC) realizou na última sexta-feira (7) a homologação das inscrições das chapas para eleição de reitor e vice-reitor da Unesp (gestão 2021-2025).

Concorrerão no pleito que será realizado de 13 a 15 de outubro duas chapas: uma formada pelo professor Pasqual Barretti, da Faculdade de Medicina (câmpus de Botucatu) e candidato a reitor, e pela professora Maysa Furlan, do Instituto de Química (câmpus de Araraquara) e candidata a vice-reitora; e outra formada pelo professor Enes Furlani Junior, da Faculdade de Engenharia (câmpus de Ilha Solteira) e candidato a reitor, e Héctor Luis Saint-Pierre, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (câmpus de Franca) e candidato a vice-reitor.

“Tudo seguiu o procedimento definido pelo Colégio Eleitoral. Fizemos a conferência da documentação e a homologação das inscrições. Agora a campanha efetivamente começou”, diz a professora Ana Elisa Périco, presidente da Comissão Eleitoral Central. “O desafio deste ano será garantir um debate aprofundado em uma campanha essencialmente digital. Em razão da pandemia, não teremos o corpo a corpo com o qual estávamos habituados em pleitos passados. A opção é o contato remoto, que agora será mais intensificado para que o público docente, discente e técnico-administrativo possa conhecer o que as chapas têm a mostrar e as principais diferenças entre elas”, diz a presidente da CEC.

Após a homologação das chapas, a Comissão Eleitoral Central divulgou também o primeiro comunicado sobre o processo eleitoral, no qual dispõe sobre as normas para a realização do debate agendado para 29 de setembro, a ser transmitido pelo canal da TV Unesp no YouTube. O mesmo comunicado prevê um canal para a comunidade universitária fazer perguntas aos candidatos, o que resultará em entrevista a ser publicada no Portal da Unesp em 6 de outubro.

“Procuramos pensar em tudo que pudesse favorecer o debate e dar o máximo de transparência a esse processo. Tivemos bastante cuidado, mas claro que vamos estar preparados para situações novas. À medida que a campanha for ocorrendo, vamos compreender melhor o seu funcionamento. Estamos preparados para atender a demandas que porventura não tenhamos previsto”, diz a professora Ana Elisa Périco.

Para saber mais e conhecer os programas de gestão apresentados pelas chapas, acompanhe a página sobre as eleições para reitor: https://www2.unesp.br/portal#!/secgeral/eleicoes/reitor—vice-reitor/.