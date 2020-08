Programa oferece crédito a empreendedores com taxas de juros de zero a 0,7% ao mês

Programa prevê o desembolso de R$ 50 milhões na primeira fase

Da Redação

Microempreendedores Individuais (MEIs), produtores rurais e microempresas do Estado de São Paulo podem participar do Programa de Crédito Retomada, uma iniciativa do Sebrae-SP com as fintechs BizCapital e Nexoos. O programa oferece taxas de juros de zero a 0,7% ao mês, carência de seis meses, prazos de pagamento de até quatro anos e empréstimos de até R$ 60 mil.

Lançado no dia 17 de julho para ajudar o pequeno empreendedor na superação dos impactos causados pela crise da Covid-19, o programa prevê o desembolso de R$ 50 milhões na primeira fase. Só no mês de julho, mais de 550 empreendedores tiveram cerca de R$ 10 milhões em créditos concedidos.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit, a parceria com as fintechs, as startups do mercado financeiro, trouxe agilidade e desburocratização para o processo. “A facilidade do processo e a rapidez na liberação do dinheiro são alguns dos pontos positivos apontados por quem já conseguiu o dinheiro. Com o crédito em conta, o empreendedor terá ainda a orientação gratuita do Sebrae para o desenvolvimento do negócio”, destaca.

É o caso do Sandro Cesar Gonzaga, dono da A Lavanderia, em Adamantina, no interior de São Paulo. Como MEI, ele não tinha solicitado crédito em nenhum banco, mas resolveu tentar o empréstimo no Programa Retomada para troca do furgão usado para as entregas. “Como passamos a fazer mais delivery, nosso veículo estava quebrando sempre. Vi que o juro era zero e fiz a solicitação para adquirir um bem”, conta Gonzaga, que teve os R$ 15 mil aprovados.

As condições variam de acordo com o porte da empresa. Os MEIs e produtores rurais terão acesso a até R$ 20 mil, com juro zero. Já as microempresas terão um limite de até R$ 60 mil com taxas de 0,35% a 0,7% ao mês. O valor pode ser usado para capital de giro, folha de pagamento, quitação de contas e dívidas da empresa, ou ainda compra de equipamentos e investimento em marketing, por exemplo. Todo o processo é feito online, sem a exigência de bens ou imóveis como garantias, por meio do creditoretomada.com.br.