São Manuel oferece oportunidades de trabalho; confira:

Vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou sete novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Devido à pandemia, os candidatos interessados devem enviar currículo para o e-mail patsaomanuel@sde.sp.gov.br.

AUXILIAR DE PADEIRO (MASCULINO / FEMININO – 02 VAGAS): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E 6 MESES DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

SOLDADOR (MASCULINO / FEMININO – 02 VAGAS): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA COM SOLDA TIG. SALÁRIO A COMBINAR.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FEMININO – 03 VAGAS): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA PARA VENDAS POR TELEFONE E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. SALÁRIO A COMBINAR.

– Para as vagas de AUXILIAR DE PADEIRO, os(as) candidatos(as) devem ter experiência de no mínimo 6 meses, ensino fundamental completo e devem morar em São Manuel. Horário de trabalho: das 13h às 22h (com 2 horas de intervalo). As vagas estarão abertas até 14/08 ou até atingirem o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de SOLDADOR, os(as) candidatos(as) devem ter experiência de no mínimo 2 anos com solda TIG, devem morar em São Manuel e devem ter CNH AB. Horário de trabalho: das 08h às 17h48. As vagas estarão abertas até 14/08 ou até atingirem o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, as candidatas devem residir em São Manuel, ter boa dicção e comunicação, conhecimento mínimo em informática, facilidade no aprendizado, ser proativa e que saiba trabalhar em equipe. Deve, ainda, ter experiência com atendimento ao público e vendas pessoalmente e por telefone. Para estas vagas, os currículos deverão estar com foto. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30 e das12h30 às 17h50. As vagas estarão abertas até 21/08 ou até atingirem o número máximo de encaminhamentos.

Para mais informações, procure o PAT tendo em mãos o RG, CPF, currículo e carteira de trabalho. O PAT de São Manuel fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 689, Centro.