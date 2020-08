Sebrae retoma atendimentos presenciais em Botucatu

Seguindo todos os protocolos para o retorno das atividades, o Escritório Regional do Sebrae-SP em Botucatu voltou a atender o público presencialmente nesta segunda-feira, dia 10, das 9h às 13h, na Rua Dr. Costa Leite, 1.570.

Importante ressaltar que o atendimento remoto continua em operação. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (14) 9-9127-6993 para buscar todas as orientações sobre planejamento, finanças, crédito, marketing e outros assuntos relacionados à gestão e cursos com inscrições abertas.

De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP Gilson Carbinatto, o escritório e os colaboradores seguem todos os protocolos de higienização do ambiente, uso de máscara e distanciamento para prestar o serviço. O atendimento é feito individualmente pelos especialistas.

Para entrar no Sebrae, o empreendedor ou interessado em abrir o negócio próprio deverá estar de máscara, fazer o uso do álcool gel e do tapete sanitizante para esfregar a sola do sapato, além de medir a temperatura.

*Atendimento online*

O Sebrae-SP segue com o atendimento nos canais remotos. As transmissões ao vivo no Facebook e YouTube seguem diariamente, às 17h. Os interessados ainda podem fazer cursos online. Informações no sebraesp.com.br ou 0800 570 0800.