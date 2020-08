Vizinhos ajudam mulher a escapar de ser morta pelo marido, em Rubião Júnior

Homem precisou ser contido pela PM e fez novas ameaças tanto para a mulher quanto aos vizinhos

Da Redação

Um caso de tentativa de femicídio foi registado na tarde deste domingo, em Rubião Júnior. O fato, ocorrido na Rua Rua Judith da Silva Vieira, foi atendido pela Polícia Militar e teve auxílio dos vizinhos para que o ato não fosse consumado.

Consta em boletim de ocorrência que uma mulher pulou o muro de seus vizinhos e, machucada, pediu ajuda aos mesmos para que fosse acionada ajuda policial. No local, a vítima estava escondida e relatou que recebia ameaças do amásio. Disse que na noite anterior discutiu com o homem, sendo motivada pela recusa de se comprar chá. Já no domingo, acordou alterado e com uma barra de ferro fez as injúrias, além de quebrar móveis da casa, além do televisor.

A mulher aproveitou um momento em que o homem não estava na residência e pulou o muro para fugir e pedir ajuda aos vizinhos. Em questionamento feito pelos policiais, o homem chegou a se alterar, sendo que em determinado momento puxou a vítima pelos braços. Foi necessária a contenção do agressor por parte dos policiais. Sem ação, o homem disse que “na primeira oportunidade iria matá-la”.

Os policiais então a retiraram do local e o homem voltou a fazer novas ameaças. Minutos depois o indiciado foi até a casa dos vizinhos munido de uma faca. Foi preciso nova ação dos policiais. A partir daí o agressor foi encaminhado ao Plantão Policial sendo feito boletim pelos crimes de ameaça, violência doméstica, lesão corporal, danos e desobediência. Está preso à disposição da Justiça.

Os nomes das pessoas envolvidas não foram divulgados devido à Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro deste ano.