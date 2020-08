Botucatu: Vereador propõe multa de R$ 2 mil para infectados com Covid que não cumprem o isolamento

Autoridades têm flagrado munícipes infectados com Covid-19 não respeitando a quarentena obrigatória

Do Leia Notícias

O vereador Izaias Colino (PSL), de Botucatu, apresentou na última Sessão da Câmara um Projeto de Lei que prevê a aplicação de uma multa de R$ 2 mil para aquelas pessoas que estejam diagnosticadas com a COVID-19 e forem flagradas descumprindo a quarentena.

Com mais de 1.400 casos confirmados e mais de 330 pessoas infectadas com Covid-19 em quarentena domiciliar, o vereador Izaias Colino apontou que essa medida busca auxiliar no enfrentamento da Pandemia, se tornando um importante objeto de coerção, para que pessoas que testaram positivo para a Covid-19 se conscientizem e permaneçam em casa quando contaminadas pelo novo coronavírus, evitando a propagação do vírus.