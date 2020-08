Covid-19 em Botucatu atingiu mais mulheres, pessoas de 30 a 39 anos e brancas

Foram 322 pessoas na faixa entre 30 e 39 anos contaminadas pela covid-19, ou seja, 23%

Por Flávio Fogueral

A covid-19 tem afetado mais pessoas de 30 a 39 anos, brancas e mulheres em Botucatu. É o que consta no balanço epidemiológico emitido pelo governo paulista após o município atingir 1400 casos confirmados da doença, na última semana. Os dados foram aglutinados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e Secretaria de Estado da Saúde, com base em informações fornecidas pelos municípios.

Segundo consta pelos dados estaduais, Botucatu possui 1404 casos confirmados do novo coronavírus (o município contabilizou 1412 até 10 de agosto), sendo a 62ª Cidade com mais casos em todo o Estado. 54% do total de pessoas infectadas são mulheres (758) e 46% (645), homens. Por faixa etária, a grande incidência é em pessoas jovens e que não integram o chamado grupo de risco para o contágio da doença.

Foram 322 pessoas na faixa entre 30 e 39 anos contaminadas pela covid-19, ou seja, 23%. Na sequência, com 17,9% (251 botucatuenses) estão infectados entre 40 e 49 anos. Já munícipes de 20 a 29 anos representam 16,7% (230) do total dos casos. Já o grupo de risco concentra percentuais que vão de 13,3% (186) de 50 a 59 anos, 6,3% (88) entre 60 e 69 anos, 3,7% (51) em pessoas de 70 a 79 anos, além de 2,4% (33) ocorreram entre residentes de 80 a 89 anos. A doença ainda atingiu sete botucatuenses (0,05%).

A covid-19 ainda atingiu 86,2% de pessoas da cor branca, representando 1141 dos casos. Já pessoas pardas foram responsáveis por 8,3% do total, com 110 botucatuenses infectados. Pretos somam 37 ocorrências (2,79%) e pessoas com descendência asiática chegaram a 35 casos (2,64%) do registrado pelas autoridades. No entanto, a identificação de etnia está em 75% dos casos registrados.

Quanto a doenças preexistentes em contagiados pelo novo coronavírus, 3,2% dos casos encontram-se em portadores de diabetes, sendo que cardiopatia foi identificada em 1,9% do total. Também foram analisadas a existência de obesidade (0,8%), doença neurológica (0,6%), pneumonia (0,4%) e imunodepressão (0,2%).

Mortes foram mais presentes em mulheres e pessoas de 80 a 89 anos

Com 28 mortes registradas até esta segunda-feira, 10 de agosto, Botucatu registrou maiores incidências em mulheres, chegando a 57% (16 do total) do que em homens, 43% ou 12 casos.

Do total de óbitos, 28,6% dos casos foram em pessoas de 80 a 89 anos, sendo oito botucatuenses nesta faixa etária mortos pelo novo coronavírus. Na sequência, a doença vitimou fatalmente sete pessoas de 70 a 79 anos (25%) e seis munícipes de 60 a 69 anos (21,4%). Ainda ocorreram mortes em quatro infectados com a covid-19 de 40 a 49 anos, representando 14,3% do total. O levantamento apontou que foram dois óbitos em pessoas de 50 a 59 anos (7,1%) e um botucatuense com 90 anos ou mais (3,6%).

Quanto a etnia, 85,71% das mortes foram em pessoas declaradas brancas, sendo 24 no total. Já pardas foram três botucatuenses (10,7%), e uma vítima ficou registrada como preta (3,57%).

Pessoas com diabetes foram as maiores vítimas, sendo 46,4% dos óbitos (doze botucatuenses com esta doença preexistentes), seguidas por doenças neurológicas (sete vítimas ou 25% do total), cardiopatia (cinco mortes ou 21,4%). A obesidade esteve atrelada a 17,9%- ou cinco casos, sendo que asma e pneumopatia tiveram cada uma 7,1% do índice, vitimando um munícipe cada.

Letalidade afeta mais pessoas acima de 80 anos e pacientes com doenças neurológicas e obesos

Tendo 2% da taxa de letalidade, a média de Botucatu é menor que a observada em todo o Estado, de 4%. No entanto, esta proporção entre o número de mortes por uma doença e o número total de doentes que sofrem dessa doença, ao longo de um determinado período de tempo, tem características peculiares em âmbito local.

A taxa de letalidade foi maior em pessoas de 80 a 89 anos (24,2%), 90 anos ou mais (14,3%), 70 a 79 anos (13,5%), 60 a 69 anos (6,7%), 40 a 49 anos (1,9%) e 50 a 59 anos (1,1%). Por etnia, este índice passa a ser de 2,7% tanto para pardos quanto a pretos, seguido por brancos que tiveram 2,1%.

Diante de doenças preexistentes, observou-se que a letalidade foi maior em pacientes com doença neurológica (87,5%), seguido por obesidade (45,5%), pneumopatia (40%), asma (33%), diabetes (28,1%) e cardiopatia (23,1%).

Covid-19 atingiu também mais de 230 crianças e adolescentes

Mesmo não sendo considerada letal e recorrente em pessoas jovens, a covid-19 também infectou crianças e adolescentes em Botucatu. Ao todo, foram 143 pessoas de 10 a 19 anos (10,2%) e 88 crianças de 0 a 9 anos, que chegou a 6,3% dos casos registrados na Cidade.

Ainda assim, não ocorreram óbitos nestas faixas etárias, sendo que os óbitos têm seguido a tendência nacional, afetando mais pessoas acima dos 50 anos e com algum tipo de comorbidades.