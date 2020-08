Jogos Regionais e Abertos do Interior de 2020 são cancelados devido à pandemia

A última edição dos Jogos Regionais foi em Botucatu

Da Redação

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo decidiu nesta segunda-feira, 10 de agosto, em cumprimento ao Decreto 64.862/2020, e seguindo as determinações do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, cancelar as competições Jogos Regionais e Jogos Abertos Horácio Baby Barioni (Jogos Abertos do Interior), em razão da pandemia da Covid-19 (novo coronavírus).

A última edição dos Jogos Regionais foi em Botucatu, sendo que a deste ano seria em Lençóis Paulista, um dos municípios com mais casos da covid-19 no interior.

Já os Abertos, em 2019, ocorreram em Marília. A edição deste ano ocorreria em outubro na cidade de Sorocaba. A última vez que a competição esportiva não ocorreu foi em 1989, quando de uma extensa greve de professores em São Paulo.