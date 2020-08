Mais dois botucatuenses recebem alta após tratamento contra a covid-19

Botucatu passa a 1074 pessoas recuperadas ao todo, representando 74% do total de casos

Da Redação

Na atualização de seu boletim epidemiológico, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) anunciou que mais dois pacientes estão recuperados da covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus.

Segundo a unidade hospitalar, são dois moradores de Botucatu; no caso um homem e uma mulher, com 36 e 58 anos respectivamente. Com isso, o HCFMB chega a 112 pacientes recuperados da doença.

A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) no hospital, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e que atende a toda região é de 66%, com 20 das 30 vagas em uso. Já as enfermarias têm 20% das cem vagas em ocupação.

Já Botucatu passa a 1074 pessoas recuperadas ao todo, representando 74% do total de casos, que chegam a 1445. Ocorreram, ainda, 28 mortes.