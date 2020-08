Mulher abandona carro com mais de 300 quilos de drogas em Itatinga

A polícia tentou perseguir o carro, mas encontrou o veículo abandonado no acostamento

Da Redação

A Polícia Rodoviária apreendeu nesta segunda-feira (10) mais de 300 quilos de drogas no porta-malas de um carro que foi abandonado na Rodovia Castelo Branco (SP-280), em Itatinga (SP).

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) tentou abordar um veículo dirigido por uma mulher, que não obedeceu a sinalização e fugiu. A polícia tentou perseguir o carro, mas encontrou o veículo abandonado no acostamento do km 226 da SP-280.

No porta-malas, os policiais encontraram 351 tabletes de maconha, que pesaram 278, 50 quilos, e outros 96 tabletes de skunk, uma variação modificada da droga, conhecida como “supermaconha”, com peso de 54,9 quilos.

Por volta das 15h, uma equipe da Polícia Ambiental localizou a mulher suspeita de ter abandonado o carro escondida em uma plantação de eucalipto, nas proximidades de onde o veículo foi encontrado.

A droga apreendida foi levada para o Instituto de Criminalística (IC) de Botucatu e a mulher foi levada para a delegacia de Itatinga, onde ficaria à disposição da Justiça.