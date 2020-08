São Manuel terá R$ 1,5 milhão para construir usina de tratamento de lixo

Da Redação

Na manhã de segunda-feira, 10 de agosto, na sede do IBAMA em São Paulo, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, anunciou ao prefeito municipal Ricardo Salaro a liberação de R$ 1,5 milhão para a construção de uma Usina de Tratamento de Lixo Urbano em São Manuel. O projeto irá custar em sua primeira fase, o valor de R$ 1.850.000,00, com contrapartida de R$ 350.000,00 do Município.

O importante projeto da Usina de tratamento de resíduos sólidos vinha sendo discutido de forma regionalizada pelo prefeito municipal de São Manuel, que lidera um consórcio entre cidades da região, que juntas produzem 75 toneladas lixo/dia.

Uma área rural situada na divisa entre os Municípios de São Manuel e Botucatu que será doada pela iniciativa privada, já foi autorizada pela Cetesb, para a instalação da Usina, que no futuro poderá vir a transformar lixo em energia elétrica.

O ministro Ricardo Salles parabenizou São Manuel pela iniciativa. “São Manuel tem uma Administração que se preocupa com o destino de seu lixo e temos que parabenizar pela iniciativa, servindo de exemplo para a região, para São Paulo e para o Brasil”, destacou o ministro.

O projeto deverá ser licitado após o período eleitoral.