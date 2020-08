SP tem quase 70 mil roubos de celular no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2020 mostrou uma queda brusca de roubos de aparelhos nos meses de abril e maio

Da Redação

A reabertura gradual do comércio e da economia em diversas regiões do estado de São Paulo fez crescer os caixas das empresas e também outra estatística: o roubo de celulares.

Um estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da FECAP no primeiro semestre de 2020 mostrou uma queda brusca de roubos de aparelhos nos meses de abril e maio, e um aumento significativo desse tipo de crime em junho, justamente o mês em que começou a flexibilização da economia.

Segundo o estudo, que compila e analisa boletins de ocorrência e dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registradas 69.628 ocorrências de roubo de celulares no Estado de São Paulo no primeiro semestre.

No entanto, esse número pode ser ainda maior, visto que para esse tipo de crime é mais comum ocorrer subnotificação; e a pesquisa descarta boletins de ocorrência incompletos ou com erros, por critério de aproximação para objetivos estatísticos.

Para o economista e pesquisador do Instituto de Finanças FECAP, Allan S. Carvalho, a queda expressiva entre os meses de março a maio pode ser explicada, em grande parte, pelas medidas de isolamento social decretadas no Estado. “Notamos que com a reabertura gradual da economia, as taxas de roubos já se elevaram, mas os números ainda se encontram inferior ao do mesmo mês do ano passado”, opina.

OS NÚMEROS

Janeiro: 14203 roubos, 24% menos do que o mesmo mês de 2019;

Fevereiro: 14043 roubos, 19% menos do que o mesmo mês de 2019;

Março: 12028 roubos, 40% menos do que o mesmo mês de 2019;

Abril: 8372 roubos, 55% menos do que o mesmo mês de 2019;

Maio: 8047 roubos, 58% menos do que o mesmo mês de 2019;

Junho: 12935 roubos, 32% menos do que o mesmo mês de 2019.

O estudo verificou uma queda de 38% no número de roubos no primeiro semestre de 2020, quando comparado com o mesmo período de 2019.

Quando são comparados os dados mensais em relação ao mesmo período de 2019, pode ser notada quedas acentuadas, com grande destaque ao mês de maio (-58% em relação ao mês de maio/19).

Entretanto, em junho/2020, os casos aumentaram em mais de 60%, quando comparamos com o mês maio/2020.

O período do dia de maior ocorrência de roubo é durante a noite (44,57%), seguido da tarde (22,08%), manhã (18,94%), madrugada (14,14%) e em hora incerta (0,26%).

10 CIDADES COM MAIOR NÚMERO DE ROUBOS

Analisando as 10 cidades com maiores taxas de roubo, as mesmas totalizam 53.291 ocorrências. Em outras palavras, os roubos que ocorrem nessas 10 cidades correspondem a 76,54% do total de ocorrências em todo Estado.

A capital do Estado é a cidade com maior ocorrência de roubo de celulares, registrando um total de 39.996 ocorrências, ou 57,44% do total de ocorrências do Estado.

São Paulo: 39.996 ocorrências

Santo André: 1.919 ocorrências

Guarulhos: 1.897 ocorrências

Diadema: 1.896 ocorrências

Campinas: 1.681 ocorrências

São Bernardo Do Campo: 1.651 ocorrências

Osasco: 1.511 ocorrências

Itaquaquecetuba: 1.061 ocorrências

Carapicuíba: 853 ocorrências

Praia Grande: 826 ocorrências