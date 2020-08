Casos de síndrome respiratória aguda grave entre pobres podem indicar subnotificação da covid-19

O estudo mostra um aumento de 2,3 vezes nos casos de SRAG com origem desconhecida, em comparação com os casos confirmados de covid-19 desde a introdução do vírus no Brasil. “Em seguida, avaliou-se se as diferenças socioeconômicas estavam relacionadas com este resultado”, relata o pesquisador. “Para isso, foi feita uma análise geoespacial na região metropolitana de São Paulo, que incluiu a geolocalização dos casos de covid-19 e comparou com a renda média das pessoas de acordo com sua região censitária (do censo demográfico).”

Os pesquisadores observaram que as pessoas que recebem diagnóstico de covid-19 vivem em regiões censitárias com renda mais elevada que as diagnosticadas apenas com SRAG no primeiro mês da epidemia no Brasil. “O resultado sugere que o número de casos notificados pode estar substancialmente subestimado, particularmente em regiões de menor nível socioeconômico”, ressalta Marciel de Souza.

De acordo com o pesquisador da FMRP, o estudo fornece informações sobre as características epidemiológicas e demográficas da covid-19 no Brasil. “Estas informações podem ser subsídios importantes para a tomada de decisões dos responsáveis de saúde pública”, aponta. “A pesquisa mostra uma necessidade urgente de diagnóstico universal, rastreamento dos contactantes e medidas coordenadas de distanciamento social para conter a transmissão de vírus.”

A pesquisa é uma iniciativa do CADDE e contou com um equipe multidisciplinar de virologistas, epidemiologistas, clínicos, sociólogos e estatísticos de instituições brasileiras (USP, Ipea, UFMG, Fiocruz, UFGD, Famerp) e estrangeiras, como a Universidade de Oxford e o Imperial College London (Reino Unido). O trabalho foi desenvolvido com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e apoio das agências de financiamento internacional britânicas MRC e Wellcome Trust. Os resultados do estudo são descritos no artigo Epidemiological and clinical characteristics of the COVID-19 epidemic in Brazil, publicado na Nature Human Behaviour em 31 de julho.