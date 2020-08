Estreias de Palmeiras e Corinthians no Brasileirão marcam a quarta-feira

Além das estreias de Palmeiras e Corinthians pelo torneio nacional, o Red Bull Bragantino vai em busca da sua primeira vitória

Da Redação

O Campeonato Brasileiro começou no último fim de semana e nesta quarta-feira (12) quatro paulistas entram em campo. Além das estreias de Palmeiras e Corinthians pelo torneio nacional, o Red Bull Bragantino vai em busca da sua primeira vitória na Série A, enquanto o Oeste busca três pontos na Série B.

Fazendo a sua primeira partida na competição, o Corinthians viaja para Minas Gerais para enfrentar o Atlético-MG às 19h15 no Mineirão. A equipe corintiana vem de um empate com o Palmeiras na final do Paulistão. Para o duelo contra os mineiros, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com Fagner, que segue com o tornozelo inchado após dividida no derby; a tendência é que Michel Macedo entre em seu lugar. O meia Luan é dúvida, já que saiu de campo também com dores no tornozelo.

Mais tarde, também fazendo sua estreia, o Palmeiras enfrenta o Fluminense-RJ às 21h30 no Maracanã. O time de Vanderlei Luxemburgo vem de conquista do 23º título do Paulistão Sicredi após vencer o Corinthians nos pênaltis no último sábado (8). Para o confronto, Felipe Melo deverá ficar de fora, para seguir tratando de uma lesão ainda da semifinal do estadual. Luan e Vitor Hugo são as opções do comandante palmeirense.

Pela Série B, o Oeste joga contra o CRB-AL, às 17h, no Rei Pelé pela segunda rodada do torneio. Na estreia, o Oeste empatou sem gols com a Chapecoense-SC, sendo o 110º empate do time desde 2013 na competição, enquanto o CRB perdeu para o Juventude-RS por 2 a 1. Na história, as duas equipes se enfrentaram em 10 oportunidades, com cinco vitórias dos paulistas, três empates e duas vitórias dos alagoanos.

Confira todos os jogos desta quarta-feira (12):

Brasileirão:

19h15

Atlético-MG x Corinthians – Premiere

Red Bull Bragantino x Botafogo – Premiere, SporTV

21h30

Fluminense x Palmeiras – Premiere, Globo

Série B:

17h00

CRB x Oeste – Premiere, SporTV