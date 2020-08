MC investigado após divulgar música sobre ataque a banco em Botucatu é chamado para prestar depoimento

O MC Bokão informou ao G1 que acredita que foi chamado para falar sobre a música que fez relacionada ao crime, para a polícia entender se ele teve algum envolvimento no ataque.

“Eu tenho meu modo de visão quanto a isso e estou tranquilo porque não tenho envolvimento com nada, represento apenas um personagem e canto o que está na mídia, me coloco na situação. Nunca tive a intenção de fazer apologia ou enaltecer o crime, eu só canto o que é divulgado na mídia”, explica.

Na música, o MC se coloca no lugar dos criminosos da quadrilha e relata em primeira pessoa os acontecimentos no dia do crime. “Nosso objetivo é voltar com vida para casa. Em questão de dias vou bolar um plano, duplicar os malotes para compensar a ‘caozada'”, canta o MC em um trecho da música.