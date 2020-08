Policial morre em acidente na vicinal Itatinga a Avaré

Moto guiada pelo policial chocou-se frontalmente contra um carro

Do G1

Um acidente entre moto e carro causou a morte do policial civil Claudinei Moio da Cunha, de 54 anos, nesta terça-feira (11), em uma estrada vicinal que liga Itatinga (SP) a Avaré.

Segundo informações da Polícia Militar, o policial, que mora em Avaré e trabalha em Itatinga, seguia de moto pela Rodovia Coronel Eduardo Lopes de Oliveira, que liga as duas cidades, quando no km 20 chocou-se frontalmente contra um carro.

O policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local da batida. Segundo a PM, o motorista do veículo foi atendido com ferimentos leves.

O corpo do policial será velado nesta quarta-feira (12) a partir das 8h e o enterro está previsto para as 13h, no cemitério municipal de Avaré.