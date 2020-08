Poupatempo de Botucatu retomará atividades em 23 de setembro

Esta etapa de reabertura priorizará o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e RG

Da Redação

A partir da próxima quarta-feira (19) haverá a retomada dos atendimentos nos postos físicos do Poupatempo e Detran.SP, com permissão de agendamentos a partir da terça-feira (18). Esta etapa de reabertura priorizará apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG.

A partir desta data já começarão a operar na nova modalidade as unidades do Poupatempo da Sé, Itaquera, São Bernardo do Campo, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru. O cronograma de retomada dos atendimentos presenciais será semanal, até 28 de outubro.

Já Botucatu terá a retomada a partir de 23 de setembro.

A reabertura das unidades segue as diretrizes da aderência ao Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases amarela e laranja, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

Do total de 340 postos, 252 retornam ainda na modalidade Ciretrans e oito unidades como Poupatempo. As Ciretrans que ainda permanecem exclusivas para atendimentos relativos a assuntos de trânsito serão transformadas semanalmente, até a transição plena da remodelação, prevista para estar concluída até 2022.

Confira o cronograma:

Datas para reabertura das unidades POUPATEMPO

19 de agosto: Sé, Itaquera, São Bernardo do Campo , Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru

26 de agosto:Lapa, Santo Amaro, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente e Praia Grande.

02 de setembro: Santo André, Osasco, Taboão da Serra, Diadema, Carapicuíba, São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Barretos, Caieiras, Cotia, Indaiatuba.

10 de setembro: Itaquaquecetuba, Piracicaba, Franca, Americana, Rio Claro, Marília, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, Araras, Sertãozinho.

16 de setembro: Guaratinguetá, Ourinhos, Tatuí, Jahu, Itu, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Taubaté, Limeira, Araçatuba e Jundiaí.

23 de setembro: Lençóis Paulista, Jales, Aguaí, Salto, Pindamonhangaba, Votuporanga, Jacareí, Bebedouro, Botucatu e Birigui.

30 de setembro: Penápolis, Andradina, Avaré, Assis, Itapetininga, Itapeva, Registro, Dracena, Tupã e Lins.

14 de outubro: Hortolândia, Santa Barbara D’oeste, São Caetano do Sul, Sumaré, Franco da Rocha.

28 de outubro: Barueri, Itapevi, Atibaia, Valinhos, Embú das Artes, Itatinga, Porto Ferreira e São Sebastião.