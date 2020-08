Avaré inaugura Centro Integrado de Atenção à Saúde

O prédio agora é sede do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caisma), da Fisioterapia Municipal e do Centro de Atenção Psicossocial (Caps)

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré inaugurou na tarde de quarta-feira, 12, duas obras na área da Saúde que vão reforçar o atendimento à população.

A primeira delas é o Centro Integrado de Atenção à Saúde (CIAS) “Maria Goreti Nunes Santos”. A homenageada, que faleceu aos 63 anos em novembro do ano passado, foi servidora do município por aproximadamente 20 anos.

A solenidade contou com a presença do prefeito Jô Silvestre, da vice-prefeita Bruna Silvestre e do secretário da Saúde Roslindo Machado, além de familiares da homenageada, secretários e vereadores. O Executivo optou por um ato rápido e com poucos convidados, evitando aglomeração por conta da pandemia do coronavírus.

Estrategicamente localizado e com estrutura ampla e acessibilidade, o imóvel novo foi incorporado ao patrimônio do município. O prédio agora é sede do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caisma), da Fisioterapia Municipal e do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Cada setor tem entrada individual, o que garante mais conforto e comodidade aos pacientes. O endereço é Rua Capitão Vieira Pinto, s/n, Vila Três Marias.

Postão da Rua Acre

Já o Centro de Saúde I, popularmente conhecido como Postão da Rua Acre, foi reinaugurado após passar por reforma. Além da ampliação e de adequações estruturais que vão proporcionar mais conforto e segurança aos usuários, a unidade também passou a contar com acessibilidade.

O prédio, no entanto, já está funcionando desde abril, quando recebeu o Ambulatório de Síndrome Gripal, voltado ao atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19.

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), antiga Farmácia de Alto Custo, a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS) e o Programa Insulino-Dependente também já foram alocados no imóvel.

A partir de segunda-feira, 17, o espaço também vai centralizar os atendimentos nas especialidades de cardiologia, pneumologia, ortopedia, psiquiatria, angiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, neurologia, psicologia e nutricionista.