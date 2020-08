Bauru terá revitalização da Estação Ferroviária, que será transformada na sede da Secretaria da Educação

O prédio, construído em 1939 em arte decô, receberá intervenções nos três pavimentos

Da Redação

Foi apresentado na manhã desta quinta-feira, dia 13, o projeto Estação Educação que tem o objetivo de revitalizar a antiga Estação Ferroviária e, após a sua conclusão, alocará a Secretaria da Educação, além de manter os projetos e entidades que já ocupam o espaço do prédio, incluindo as instalações da Banda Municipal e outras diversas associações que ocupam a estrutura.

A apresentação do projeto de revitalização do prédio histórico da antiga estação, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), acontece no mês em que se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Histórico (dia 17 de agosto) e foi apresentado pela arquiteta responsável Ludmilla Tidei de Lima Pauleto, durante uma coletiva de imprensa.

Estiveram presentes o Prefeito Gazzetta, a Chefe de Gabinete Majô Jandreice, os secretários Isabel Miziara (Educação) e Rick Ferreira (Cultura).

O prédio, construído em 1939 em arte decô, receberá intervenções nos três pavimentos visando a melhoria da acessibilidade e manterá as características originais que o local possui. Para isso, as instalações serão removíveis, como, por exemplo, uma rampa metálica para acesso aos pisos. Em parte das reformas, será utilizado gesso acartonado, pela leveza do material, facilidade de uso e qualidade no acabamento final.

Toda a reforma preservará as estruturas e o design do prédio, incluindo o piso e os auditórios. Já o saguão central receberá uma área de exposições e a gare (plataforma de embarque e desembarque) será recuperada, junto a seus arcos. Estão previstas também adequações para prevenção e combate a incêndio.