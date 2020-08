Botucatu: pacientes da Central Coronavirus são vítimas de golpes

Pessoas que procuraram a unidade tiveram telefones clonados

Da Redação

Pessoas assistidas pela Central Coronavirus em Botucatu e que estão sob observação ou mesmo confirmadas com a covid-19 enfrentam mais uma adversidade: são vítimas de golpes.

Segundo informado pela Prefeitura de Botucatu, têm sido enviados protocolos e questionários para que as pessoas que passaram pelo atendimento na Central Coronavírus respondessem em seus telefones celulares. No entanto, as mensagens possuem links e códigos maliciosos que levam a clonagem do número.

A orientação feita pelo Poder Público é que, em caso de recebimento de mensagens atribuídas a Central Coronavírus, que façam a checagem da mesma sem responder ou cliquem no link.

Constatando-se potencial golpe, o recomendado é acionar a Polícia.

Confira a nota oficial

A Prefeitura de Botucatu informa que pacientes da Cidade têm sido vítimas de golpes em nome da Central Coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que não envia protocolos para serem respondidos via WhatsApp para nenhum de seus pacientes.

Caso isso ocorra, a orientação é que os pacientes não respondam a mensagem e que entrem em contato com a Central Coronavírus através do (14) 3811-1519 e solicitem maiores informações.

Comprovando se tratar de golpe, os pacientes devem informar o ocorrido a Polícia.