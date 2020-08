São Paulo faz a “estreia” no Brasileiro enquanto Santos tenta a primeira vitória

O primeiro jogo da noite é entre São Paulo e Fortaleza, às 19h15, no Morumbi

Ainda com estreias no Brasileirão, três jogos com equipes paulistas agitam esta quinta-feira (13). O São Paulo, que ainda não entrou em campo pelo torneio nacional, Santos, que busca sua primeira vitória na Série A, e o São Bento, que quer vencer a primeira na Série C, entram em campo pelas segundas rodadas de suas respectivas competições.

O primeiro jogo da noite é entre São Paulo e Fortaleza, às 19h15, no Morumbi pela segunda rodada do Brasileirão. Mesmo assim, será a estreia do time paulista, já que a partida contra o Goiás foi adiada. Esta será a terceira vez que o São Paulo enfrenta o Rogério Ceni como técnico e o comandante ainda não venceu o antigo clube – foram duas derrotas. Além disso, esta será a primeira vez que o confronto será no Morumbi.

Poucos minutos mais tarde, o Santos enfrenta o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com novo técnico desde semana passada, a equipe paulista busca os três pontos, já que empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no último domingo (9). A equipe não tem nenhum desfalque para o confronto, mas Cuca pode testar uma formação nova. Na história do embate, as duas equipes venceram em 27 oportunidades cada, além de 22 empates.

Pela Série C, o São Bento recebe o Brusque-SC, às 20h00, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Na primeira rodada, a equipe de Edson Vieira perdeu para o São José-RS por 1 a 0. Após ficar afastado por ter testado positivo para COVID-19, o goleiro Lucas Macanhan pode retornar aos treinos com a equipe.

Confira todos os jogos desta quinta-feira (13):

Brasileirão:

19h15

São Paulo x Fortaleza – Premiere

19h30

Internacional x Santos – Premiere, TNT

Série C:

20h00

São Bento x Brusque