Voluntários a distância: confira como ajudar sem precisar sair de casa

Atividades ainda podem contar positivamente para o currículo

Da Agência Educa Mais Brasil

O trabalho voluntário, ato de empatia para ajudar o próximo sem um retorno financeiro, pode trazer inúmeros benefícios para a formação social, cultural e humana das pessoas das pessoas que estão envolvidas. Em tempo de pandemia, com o distanciamento social, as atividades dos voluntariados também foram prejudicadas. No entanto, com a internet, há diversas atividades que podem ser realizadas a distância.

O voluntário pode atuar na gestão de redes sociais, colaborando com a produção de textos e artigos, desenvolvendo sites e muito mais. Essas atividades são realizadas de forma remota e, além de fazer o bem às instituições, pessoas ou animais auxiliados, proporcionam o crescimento pessoal do voluntário, que pode até mesmo descobrir um caminho diferente para a sua vida profissional.

O voluntariado on-line é ideal para quem tem uma rotina muito corrida e, ainda assim, gostaria de encaixar um compromisso como esse em seu dia a dia. Pensando nisso, sugerimos dois sites que oferecem oportunidades para o trabalho voluntário sem sair de casa, no tempo que melhor se encaixar na sua rotina.

Atados

O Atados é um dos sites de trabalho voluntário mais ativos do momento, oferece diversas oportunidades para atividades on-line. Para buscar vagas de voluntariado, basta acessar o site e procurar por região, causas e habilidades.

Busca Voluntária

O Busca Voluntária é um site que oferece vagas em serviços voluntários em todo o Brasil, com o compromisso de ser uma central de auxílio para quem busca começar a transformar o mundo, mas não sabe como e nem por onde começar. Para encontrar uma vaga, é preciso usar o buscador na página inicial do site, selecionar o estado e o que quer fazer e logo ele te mostra as possibilidades cadastradas.

Voluntariado on-line como formação complementar

Um dos benefícios do voluntariado on-line é a possibilidade de alavancar o currículo com experiências que agregam valores humanos. Além disso, pode ser uma oportunidade para quem está cursando uma graduação e precisa completar a carga horária exigida. Nesse caso, é preciso verificar com a instituição de ensino se é permitido apresentar um trabalho voluntário como atividade complementar.