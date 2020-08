Botucatu: após prestar depoimento, MC que fez música sobre crime em Botucatu grava vídeo elogiando a Polícia

Ele teve que esclarecer sobre a música com apologia ao crime e eventual organização criminosa

Do Leia Notícias

Após prestar depoimento para Polícia Civil, no DEIC, em São Paulo, o músico identificado como MC Bokão, que se autointitula “Empresário do Crime”, investigado por apologia ao crime após divulgar uma música sobre a ação de uma quadrilha criminosa que atacou Botucatu, roubou uma agência bancária e aterrorizou moradores da cidade, ele gravou um vídeo elogiando a Polícia e afirmando, novamente, que não tem nenhuma ligação com o crime. (assista abaixo)

Ele teve que esclarecer sobre a música com apologia ao crime e eventual organização criminosa. Um inquérito policial foi aberto depois que o MC divulgou “Assalto em Botucatu”, que já teve, até esta sexta-feira, mais de 84 mil visualizações no Youtube, um dos mais vistos no canal.

MC Bokão disse que não tem ligação com o crime. “No dia do assalto em Botucatu estava em minha casa e logo que saiu o primeiro vídeo sobre o crime já me marcaram. É apenas um personagem e canto o que está na mídia, me coloco na situação. Nunca tive a intenção de fazer apologia ou enaltecer o crime, eu só canto o que é divulgado na mídia”, disse.