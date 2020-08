Botucatu: homem dirige na contramão e é flagrado com maconha

Com o homem foram encontrados mais de R$ 1 mil e porções de maconha

Da Redação

A Polícia Militar realizou mais uma apreensão de entorpecentes em Botucatu na tarde desta sexta-feira, 14 de agosto.

O fato ocorreu na Rua Mirabel Camargo Pacheco, na região dos Comerciários 5, quando um motorista foi flagrado dirigindo na contramão. No caso, um Fiat Strada, cujo condutor já era conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas.

Segundo boletim de ocorrência, nada foi encontrado de imediato com a pessoa. No entanto, ao vistoriar o interior do veículo, foram encontrados R$ 840, além de porções consideráveis de maconha.

Ao ser indagado, a pessoa admitiu possuir mais quantidade da droga em sua residência, localizada na Cohab VI. No local foram encontrados um balde plástico contendo em seu interior um tablete de maconha, três vidros com maconha, uma faca, uma balança de precisão, além de R$ 1.000.

Com isso, o homem teve a prisão decretada, sendo encaminhado a Delegacia e ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga.

O nome do envolvido não foi divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro deste ano.