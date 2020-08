Botucatu: polícia localiza mais um fuzil usado no roubo ao Banco do Brasil

Arma foi localizada as margens de uma rodovia

Da Redação

Mais um fuzil utilizado pelos criminosos ao ataque em Botucatu, no dia 29 de julho, foi apreendido pela Polícia Civil.

A arma foi localizada nesta sexta-feira, 14, pela equipe da concessionária Rodovias do Tietê, nas margens da Rodovia Domingos Sartori. “O pessoal da Concessionária estava fazendo limpeza pelo local e encontrou mais um fuzil, que foi apresentado na DIG (Delegacia de Investigações Gerais)”, disse o Delegado Seccional de Botucatu, Lourenço Talamonte.

O modelo, de acordo com a polícia, é um Kalashinikov, calibre 7.62. A arma não estava com carregador.

O local que o fuzil foi encontrado é próximo de onde foi abandonada a EcoSport utilizada por criminosos que balearam um policial militar.

Este é o nono fuzil da quadrilha apreendido pela Polícia, que já havia, anteriormente, apreendido oito fuzis, uma metralhadora 9 milímetros, além de diversas munições.

Do roubo ao Banco do Brasil foram levados oficialmente R$ 2 milhões, sendo que foi recuperado R$ 1,6 milhão. Nove pessoas foram presas acusadas de envolvimento com a quadrilha. Além disso, um homem de 29 anos foi morto no confronto entre policiais e assaltantes.

