Famílias de baixa renda continuarão com isenção nas tarifas de água e esgoto

A norma passa a valer até 15 de setembro

Da Redação

O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou, nesta sexta-feira (14), a terceira prorrogação da isenção no pagamento da tarifa e do abastecimento ininterrupto de água para clientes de baixa renda atendidos pela Sabesp. A norma passa a valer até 15 de setembro e beneficia cerca de 2,5 milhões de consumidores carentes neste período da pandemia do coronavírus.

“A Sabesp prorroga, por mais um mês, a suspensão da cobrança e do corte no fornecimento de água para 2,5 milhões de pessoas das camadas mais pobres da população de São Paulo. Essa é uma das medidas adotadas pelo Governo de SP para conter os impactos econômicos na crise do coronavírus”, destacou o Vice-Governador.

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou as medidas pela terceira vez consecutiva, a pedido do Governo de São Paulo. Os benefícios são destinados aos clientes da Sabesp inclusos nas tarifas residencial social e residencial favela, que continuam isentos do pagamento das contas de água e não terão corte no abastecimento mesmo em caso de inadimplência.

Com caráter social, a isenção tem o objetivo de minimizar as consequências econômicas da Covid-19. Previsto inicialmente para valer por três meses (abril, maio e junho), o benefício já foi estendido três vezes: para 31 de julho, para 15 de agosto e agora para 15 de setembro de 2020.

Para todos os consumidores, a Sabesp ampliou prazo para medidas de cobrança e tem disponibilizado negociações especiais e ampliação da regra de negociação de débitos em aberto para pagamento em 10 parcelas iguais.

Ações sociais

Desde o início da quarentena decretada pelo Governo do Estado, no final de março, a Sabesp já beneficiou 23 mil pessoas com a doação de mais de 5,8 mil caixas-d’água na Região Metropolitana e também em municípios do interior.

Em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Companhia também distribuiu 110 mil cestas básicas para a população, instituições assistenciais e unidades educacionais.

Na Grande São Paulo e em mais de 300 municípios atendidos pela Sabesp no Interior e Litoral, a empresa já fez mais de 18 mil lavagens de espaços públicos de grande circulação de pessoas, como o entorno de unidades de saúde. Por causa do coronavírus, a Companhia está aplicando mais cloro na água utilizada na limpeza urbana para garantir mais eficiência ao processo de higienização.

Outra iniciativa foi a instalação de lavatórios, garantindo assim lugar adequado para lavar as mãos em praças, calçadões, centros comerciais e entradas de unidades de saúde. Já são 456 lavatórios instalados no Estado, em uma parceria que envolve também as prefeituras. Além das pias, a Companhia disponibilizou 22 bebedouros.