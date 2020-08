Matogrosso, da dupla Matogrosso e Mathias, visita Casas de Apoio do Hospital das Clínicas

Artista conheceu um pouco da estrutura e do funcionamento das Casas

Da Redação

Na manhã de quinta-feira, 13 de agosto, as Casas de Apoio III e IV do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) receberam a visita do cantor Matogrosso, da dupla sertaneja Matogrosso e Mathias.

O artista conheceu um pouco da estrutura e do funcionamento das Casas. Em pouco mais de uma hora de visita, Matogrosso agradeceu a acolhida da equipe e se sensibilizou com a atuação das Casas de Apoio. “Pude conhecer o trabalho realizado aqui e é maravilhoso, pois acolhe muitas pessoas. Já me comprometi a poder ajudar de alguma forma, não só com o nome, mas também com doações e tudo o que for possível. Parabéns para todos e contem sempre comigo”.