Medicina da Unesp de Botucatu recebe a doação de mais dois displays para álcool em gel

As doações foram feitas por duas empresas botucatuenses

Da Redação

A Diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), por meio de sua Diretoria Técnica de Serviços, conquistou mais dois novos totens de álcool em gel para a comunidade. Desta vez as doações foram feitas por duas empresas botucatuenses.

As máquinas doadas entram em funcionamento ao pisar em um dispositivo que despeja o álcool em gel na mão da pessoa. A ação permite a higienização correta das mãos neste momento de pandemia do novo coronavírus (SARS-COV-2). Os dois equipamentos foram entregues nesta semana no Prédio da Administração da FMB|Unesp.

Até o momento foram doados seis totens pela iniciativa privada.