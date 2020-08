Saiba a importância do curso de extensão para sua carreira

Os cursos oferecem certificado emitido por uma faculdade, com validade em todo o Brasil e no exterior

Da Agência Educa Mais Brasil

Oferecidos por instituições de ensino superior, os cursos de extensão são oportunidades de formação de curta duração. Usados para complementar a graduação, os conteúdos desses cursos incluem atividades práticas, acadêmicas, culturais entre outras.

Com duração média de três meses, os cursos de extensão oferecem certificado emitido por uma faculdade, com validade em todo o Brasil e no exterior. É importante lembrar que essa modalidade não é considerada como uma pós-graduação. Os cursos de extensão possuem menor duração e são focados no aperfeiçoamento, especialização e aquisição de conhecimento em novas áreas de formação.

Benefícios dos cursos de extensão

Disponível em modalidades presencial e a distância (EAD), podem ser realizados por qualquer pessoa, independentemente de possuir ou não vínculo com a Instituição de ensino que o oferta. Também não é exigido diploma de nível superior.

Conheça os principais benefícios que o curso de extensão universitária oferece:

1 – Diferencial no mercado de trabalho

Apesar de não ter validade acadêmica, como os cursos de graduação e pós-graduação, os cursos de extensão garantem um diferencial no currículo. O profissional se destaca nos processos seletivos para uma vaga de emprego, por se mostrar mais qualificado e interessado em buscar novos conhecimentos.

2 – Networking

O Networking (rede de contatos) é fundamental para quem quer ter sucesso na carreira. Nesse sentido, os cursos de extensão universitária proporcionam oportunidades para conhecer profissionais de diversas áreas, que podem render parcerias de trabalho e até mesmo indicações para vagas de emprego.

3 – Melhor desempenho profissional

Os cursos de extensão universitária ajudam na preparação para a atuação em diversas áreas da carreira de formação do estudante, aperfeiçoando competências e ajudando no desenvolvimento de novas habilidades. Por isso, eles são indicados para quem deseja crescer na carreira ou mudar o foco da sua atuação dentro de uma mesma empresa.

Cursos de extensão online

O curso de extensão EAD é desenvolvido em um ambiente virtual de aprendizagem, no qual os alunos têm contato com o conteúdo programático, realizam atividades e participam de discussões em fóruns, com o objetivo de aprofundar o conhecimento, sem necessidade de encontros presenciais. Essa opção é ideal para quem busca uma oportunidade de atualização profissional e enriquecer o currículo sem precisar se deslocar até uma instituição para assistir às aulas.