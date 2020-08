Empresa anuncia expansão de estrutura em Botucatu

Ampliação, que foi dividida em quatro fases, tem previsão de estar concluída até 2022

Da Redação

A empresa WF Estruturas e Sistemas, especializada em estamparia e instalada em Botucatu, driblou a crise econômica causada pela pandemia do COVID-19 em 2020 e anunciou, no final da semana passada, a ampliação estrutural de sua fábrica localizada no Distrito Industrial III. A expansão, que foi dividida em quatro fases, já venceu a primeira etapa e tem previsão de estar concluída até 2022.

A WF Estruturas e Sistemas atende clientes e demais indústrias dos segmentos aeronáutico, aeroespacial e defesa, além do automotivo, atuando no mercado nacional. Produz peças que compõem desde os veículos mais velozes do mundo até os mais sofisticados itens de linha branca que estão presentes nas casas de milhares de famílias brasileiras. Fabrica partes de peças, montagens em aço, aço inox, alumínio e titânio de diversos tipos e tamanhos.

Em dois anos, quando terá uma área construída de mais de 3 mil metros quadrados, a WF Estruturas vai triplicar sua capacidade de produção, gerando empregos e renda ao município. A primeira etapa da ampliação, já entregue, inclui uma área de lazer, refeitório e espaço para treinamento dos colaboradores da organização.

Em uma cerimônia para poucos convidados – seguindo todas as determinações e medidas de prevenção ao COVID-19 – a Direção da WF apresentou, na própria sede, em Botucatu, seu projeto de expansão. Estiveram presentes o prefeito municipal, Mário Pardini; o presidente da Câmara Municipal, vereador Edinei Lázaro da Costa Carreira, além de representantes do Ciesp, Senai, Sebrae, Associação das Empresas do Distrito Industrial III (AEDIT) e de indústrias locais.

“Essa conquista não é apenas minha. É de todos que vestem a camisa da WF e nos ajudam a construir, todos os dias, a nossa história. Uma vitória como essa só foi possível porque temos grandes parceiros, empresas que acreditam no potencial da WF, que acreditam na excelência do nosso trabalho e confiam na qualidade dos nossos produtos”, salienta Patrícia Dias, sócia-proprietária da WF Estruturas e Sistemas.

Atualmente, todos os profissionais envolvidos, responsáveis desde o processo até a entrega dos mais de 12.000 mil tipos de peças aeronáuticas para os diversos modelos de aeronaves, são moradores da região, representando assim, importante geração de empregos direta e indiretamente.