Inscrições para cursos online de qualificação profissional vão até domingo (16)

Da Redação

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 20 mil vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, sendo 15 mil para o programa SP Tech e 5 mil vagas para o Via Rápida Virtual. As inscrições devem ser feitas até o próximo domingo (16) pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br.

No total, são oito opções de cursos introdutórios nas áreas de tecnologia da informação, gestão e idiomas, com duração de 80 horas, oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Na área de gestão, há as seguintes opções: Gestão Administrativa; Planejamento Empresarial e Finanças para Empresas. Há também o curso de Espanhol Básico, para aqueles que querem iniciar o estudo do idioma.

Já na área de tecnologia, podem ser realizados os seguintes cursos introdutórios: Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvolvedor Web e Desenvolvedor Mobile. As aulas são realizadas de forma online, no modelo de Ensino a Distância (EaD), sem que o interessado precise sair de casa.

SP Tech

Para aqueles que concluírem os cursos introdutórios de tecnologia, há possibilidade de progressão para outros mais avançados, ofertados pelo programa SP Tech em parceria com empresas privadas, como a Digital Innovation One e Alura.

Entre os cursos mais avançados, há quatro opções de trilhas formativas: Ciência de Dados, Desenvolvimento Web/Front-End, Desenvolvimento Web/Back-End e Desenvolvimento Web/Full-Stack.

Essas trilhas são uma oportunidade para conseguir uma nova profissão no setor de tecnologia da informação, que continua crescendo e empregando um número cada vez maior de profissionais, segundo estimativas da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Os participantes que concluírem os cursos introdutórios de tecnologia também poderão realizar um módulo complementar de empreendedorismo, disponibilizado pelo Sebrae, possibilitando acesso a crédito com condições especiais e taxas mais baixas no Banco do Povo.

“O SP Tech, além de oferecer aos estudantes a possibilidade de fazer cursos na área de tecnologia, também auxilia na inserção ao mercado de trabalho no setor de TI. Essa é uma iniciativa muito próspera em prol da formação e colocação dos nossos jovens e traduz a nossa missão que é gerar oportunidades”, diz a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Como se inscrever

Para os cursos introdutórios oferecidos pela Univesp, podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

No caso dos cursos de aprofundamento em tecnologia, podem se inscrever aqueles que atendam aos pré-requisitos acima e tenham concluído, pelo menos, um dos cursos introdutórios de tecnologia oferecidos pela Univesp.

A convocação dos candidatos ocorrerá por e-mail e a previsão de início das aulas é 24 de agosto. Para receber o certificado, o aluno deve completar a carga horária total do curso virtual e atingir 7,5 de média nas avaliações.