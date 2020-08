Novo ônibus vai reforçar frota escolar de Avaré após fim da pandemia

Frota escolar do município transportava cerca de 2 mil alunos por dia

Da Redação

O município de Avaré acaba de receber um novo ônibus escolar que será empregado no transporte de alunos da educação básica.

O coletivo foi cedido pelo Governo Estadual por meio de um termo de uso firmado entre a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Com capacidade para 59 passageiros, o ônibus conta com acessibilidade e itens de segurança obrigatórios, além de estar de acordo com as exigências previstas no Código Brasileiro de Trânsito.

A Secretaria Municipal da Educação informa que o patrimônio permanecerá na Garagem Municipal até a retomada das aulas, as quais estão suspensas por conta da pandemia do coronavírus.

Antes da crise sanitária, a frota escolar do município transportava cerca de 2 mil alunos por dia. O setor conta hoje com 42 ônibus para atender à demanda.