Palmeiras e Corinthians vão atrás da primeira vitória no Brasileiro

Da Redação

Com Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, cinco equipes paulistas entram em campo neste sábado (15). Palmeiras e Corinthians buscam primeira vitória na elite, enquanto Botafogo e Guarani fazem um confronto estafual, além do Oeste também em busca do primeiro triunfo.

Abrindo o dia de jogos, o Botafogo enfrenta o Guarani às 11h no estádio Santa Cruz pela terceira rodada da Série B. Os donos da casa venceram o duelo contra o Confiança-SE por 2 a 0, enquanto os alviverdes tiveram um revés diante do Cruzeiro-MG por 3 a 2 na última rodada. As equipes se enfrentaram recentemente pela 11ª rodada do Paulistão Sicredi, em jogo do retorno do campeonato, e o time de Claudinei Oliveira venceu por 2 a 0. Para o confronto, Tiago Carpini terá o retorno do atacante Alemão, que cumpriu isolamento após ser diagnosticado com o novo coronavírus.

Pela Série A, o Corinthians viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio-RS às 19h na Arena do Grêmio. Na estreia, o time de Tiago Nunes acabou perdendo para o Atlético-MG por 3 a 2, enquanto o rival vem de empate com o Ceará-CE por 1 a 1. Este duelo marca o reencontro do meia Luan, hoje no Corinthians, com seu antigo clube. O treinador corintiano teve uma novidade no treino da última quinta-feira (13), já que o atacante Boselli voltou aos gramados após uma lesão na face.

Por fim, o Palmeiras recebe o Goiás, às 21h30, no Allianz Parque também pela terceira rodada do Brasileirão. Na primeira partida, na última quarta-feira (12), o time não saiu do empate em 1 a 1 com o Fluminense-RJ, enquanto o adversário vem de derrota por 2 a 1 para o Athlético Paranaense. Para este duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve retornar com Weverton, Patrick de Paula e Gustavo Gómez ao time titular – inclusive, o comandante deve testar uma quinta dupla de zaga, com o paraguaio ao lado de Vitor Hugo.

Confira todos os jogos deste sábado (15):

Brasileirão

19h00

Grêmio x Corinthians – Premiere

21h30

Palmeiras x Goiás – Premiere, TNT

Série B

11h00

Botafogo x Guarani – Premiere, SporTV

16h30

Brasil de Pelotas x Oeste – Premiere

Foto: David Oliveira/ Guarani FC