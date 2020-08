Sinos da Catedral de Botucatu tocarão em memória das vítimas da Covid-19, neste sábado, ao meio-dia

Por sua vez, o arcebispo dom Maurício Grotto de Camargo estará, neste sábado, tomando parte dos festejos da padroeira do Distrito de Aparecida de São Manuel, onde celebrará a missa às 8h, que será transmitida pelas redes sociais. “Nesta eucaristia rezaremos pelos falecidos vitimados pela Covid-19 e por suas famílias enlutadas”, informou.

O que é o Pacto pela Vida e pelo Brasil?

Assinado em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, por seis entidades representativas de diversos setores da sociedade brasileira, o Pacto pela Vida e pelo Brasil foi lançado num período em que o país se deparava com o agravamento da pandemia.

O Pacto começou a ser elaborado cerca de um mês antes, por meio de reuniões entre representantes das entidades signatárias, todas bastante preocupadas com o quadro que se agravava no país. A CNBB, seguindo a trajetória de seis décadas de compromisso evangélico com a realidade nacional, fez parte, desde o primeiro momento, das reflexões e da formulação do texto.

Para o arcebispo de Belo Horizonte (MG), dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, a entidade assinou o Pacto pela Vida e pelo Brasil impulsionada “por sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fonte inesgotável da luz da verdade, luz indispensável para clarear caminhos e rumos novos que a sociedade brasileira precisa, com urgência, para construir um novo tempo”.

Fonte: Gesiel Junior, de Avaré, especial para o Botucatu Online