TV Câmara Botucatu passa a ser oferecida também na Claro TV

A TV Câmara Botucatu no canal 61.3 da rede aberta ou no canal 2 da Claro Net TV

Da Redação

Desde sexta-feira, 14 de agosto, a população de Botucatu passou a contar com mais uma fonte de acesso às notícias e à rotina do Poder Legislativo municipal: a TV Câmara Botucatu agora entra no ar, 24 horas por dia, também na rede a cabo, no canal 2 da Claro Net TV.

O novo canal, adquirido sem custos ao poder público, se junta aos outros veículos de comunicação da Câmara – site, Facebook, YouTube e TV Câmara Botucatu no canal 61.3 da rede aberta – com o intuito de cada vez mais democratizar a informação e aproximar o cidadão do parlamento e seus membros.

